Publicado 03/12/2020 21:46 | Atualizado 03/12/2020 21:48

Em uma live com a influencer Shantal Verdelho, Nathalia Dill compartilhou algumas dificuldades que tem com a reta final da gestação.

Segundo a atriz, que está grávida de oito meses de Eva, disse que sentiu muito cansaço com a gestação. "Eu parecia uma morta-viva. Fiquei totalmente prostrada. Não era nem sono, eu virei um nada, uma almofada jogada no sofá. Pensei muito nas mulheres que tinham que continuar trabalhando, às vezes sem poder falar para as pessoas, guardando um segredo. Acho que eu não ia conseguir."

Ela também confessou uma dificuldade em reclamar das dores. "Parece que a gente não tem esse direito (de reclamar das dores). Poxa, queria estar curtindo, queria ficar feliz, parece que eu estava sendo ingrata. Agora, nesse último trimestre, eu voltei a sentir um outro tipo de cansaço. O meu limite já está ficando menor. Já estou com o pé mais inchado, já estou um pouco mais cansada, com mais vontade de ir ao banheiro…"