Publicado 04/12/2020 10:36

Rio - Para essa edição online do festival, que se chamará CCXP Worlds, foram preparadas mais de 150 horas de programação, mais de mil convidados e conteúdos inéditos que vão ao ar em uma plataforma criada especialmente para esta edição, usando tecnologia do universo dos games para criar uma nova experiência para os fãs. Ao acessar a plataforma da CCXP, o público entrará em um mapa 3D e navegável, inspirado no jogo League of Legendes, onde será possível acessar 11 mundos, sendo 5 transmissões ao vivo.

O grande destaque desta edição é o Thunder Arena, auditório principal que recebe os astros e estrelas de Hollywood, que entre os confirmados já temos Henry Golding, Milla Jovovich, J.K. Simmons, Lana Parrilla, Vince Vaughn, Kathryn Newton, Dafne Keen e Amir Wilson. O Thunder será totalmente construído com a tecnologia Unreal, a mesma do Fortnite, misturando os mundos real e virtual. É a primeira vez que essa tecnologia é usada em um evento ao vivo e trouxemos uma diretora de efeitos especiais de Hollywood para comandar a operação. A Tatiana Leite é uma brasileira que trabalhou em produções como O Rei Leão, Capitã Marvel e Animais Fantásticos. Este ano, o espaço conta com apresentação de Marcelo Forlani e MariMoom.

O Artists’ Valley é outro destaque. Com mais de 680 artistas, o espaço vai oferecer duas experiências diferentes. Será possível navegar por 536 mesas virtuais para interagir com artistas de 11 países e comprar trabalhos que representam a diversidade da área, com obras de temas como super-heróis, jornalismo, LGBTQIA+, charge, aventura, erótico e ficção-científica, entre outros. Cada artista terá uma página onde será possível conversar com o fã por chat e abrir a câmera para realizar sua própria live. Quem preferir, poderá aproveitar a programação do palco que vai reunir outros 146 artistas de peso, como Art Spielgman, Dave Gibbons, Jill Thompson, Jeff Lemire, Trina Robbins, Tom King e Emil Ferris.

Temos ainda conteúdo ao vivo sendo realizado no Creatos and Cosplay, conhecido como o local de interação entre fãs e os principais criadores de conteúdo da web, que traz uma programação voltada para diversidade étnica, capacitiva, LGBTQIAP+ e etária. Este palco será totalmente feito de led e vai se transformar a cada apresentação. Por exemplo, se tivermos um cosplay de Homem-Aranha, conseguimos inserir ele no cenário de Nova York. Já o conteúdo da Game Arena terá gameplay e outras novidades.