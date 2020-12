Luísa e os Alquimistas e Potyguara Bardo se unem em versão piseiro do hit "Cadernin" Reprodução

Rio - Duas potências do novo cenário musical do Rio Grande no Norte, Luísa e os Alquimistas e Potyguara Bardo se reúnem em “Cadernin (Piseiro)”. A canção presente no último álbum de estúdio da banda, “Jaguatirica Print” (2019), ganha novas cores em uma reinterpretação com a participação da drag queen e um clipe que explicita suas raízes ao mesmo tempo pop e do sertão nordestino.



Vertente do forró que se tornou uma verdadeira sensação nacional em 2020, o piseiro guia essa nova versão da música. Ela foi regravada com linhas harmônicas de sanfona, novas camadas de voz, baixos, guitarras e a participação de Potyguara Bardo, retomando uma parceria já recorrente: Luísa Nascim participou do elogiado primeiro disco de Potyguara (“Simulacre”, 2018) na música “Plene”, e em 2019 lançaram a versão do hino do forró romântico dos anos anos 2000, “Planeta de Cores”, da banda Forrozão Tropykalia. Agora eles se unem em um novo feat solar e dançante pra fechar um ano particularmente difícil para muitos. “Cadernin (Piseiro)” vem como um respiro amoroso que partiu de um encontro de artistas que se admiram e trazem cor e sabor para a música pop e regional brasileira.







O clipe foi gravado no bairro da Copab, em Parnamirim, grande Natal, durante um encontro de imersão artística de Luísa e os Alquimistas na capital potiguar. As duas locações escolhidas trazem um clima interiorano, sertanejo, desértico, inóspito, e ao mesmo tempo remetem às festas de forró que acontecem nas cidades do interior do Nordeste. Inspirada nos vídeos caseiros do Fundo de Quintal OFC, a banda toca propositalmente com os instrumentos desplugados, batendo o pé no chão, pisando e levantando poeira. Tal estética somada aos looks futuristas criados por Isaac Luna, da Bicha Extra Terrestre, completam esse visual.



A atual formação da banda Luísa e os Alquimistas une os músicos que acompanhavam Luísa em São Paulo e os que fundaram o projeto com ela em Natal. Esse clipe foi gravado durante um período de imersão e encontro do grupo inteiro, que por causa da pandemia teve mudanças nas suas dinâmicas e residências. Atualmente a banda está com integrantes em Natal, João Pessoa e São Paulo. “De certa forma esse clipe marca e consolida essa formação do grupo”, sintetiza Luísa.



A banda traz ainda na discografia o álbum de estreia “Cobra Coral” (2016), levando o projeto a palcos pelo nordeste; e o segundo álbum, “Vekanandra” (2017), pelos selos Rizomarte e PWR Records. Em 2018, Luísa Nascim mudou-se para São Paulo e desenvolveu o trabalho da banda entre nordeste e sudeste, contando com o ingresso de novos alquimistas. Em 2019 Luísa e os Alquimistas lança seu terceiro disco, “Jaguatirica Print”, gravado nos estúdios da Red Bull (SP), com o patrocínio do edital Natura Musical 2018 e em parceria com a distribuidora OneRPM.



Esse histórico se intercala com a ascensão de Potyguara Bardo no cenário nacional. Seu primeiro álbum, “Simulacre”, atesta sua versatilidade, que reúne influências de house music, reggae e lambada em uma roupagem pop. A drag queen é personagem do também ator e compositor José Aquilino.



Essas trajetórias confluem mais uma vez em “Cadernin (Piseiro)”, evidenciando as raízes dos artistas com um irresistível tempero pop. A faixa está disponível nas principais plataformas de streaming, e o clipe, no canal de YouTube de Luísa e os Alquimistas.