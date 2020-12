Jojo Todynho Reprodução de internet

Publicado 04/12/2020 18:00 | Atualizado 04/12/2020 18:06

Jojo Todynho confessou para Mateus Carrieri que ama um homem misterioso fora do reality. A cantora brincou que já chegou a pedir um filho ao rapaz, que é ator. " Queria teu sêmen emprestado pro meu filho vir chocolate com os olhos azuis".



"Ele é um homem culto, estuda, tá fazendo pós-graduação, a orelha dele é bonitinha. Como eu vou explicar? Eu acho que ele tem a tua altura ou mais um pouquinho. É um homem sério, acho que mora com a vó. Ele é apaixonado na vozinha dele. Isso que eu também gosto que ele é muito família.", descreveu a peoa apaixonada



Ao ser perguntada por Meteus se já havia beijado o moço, Jojo disse que a história é complicada. "Não tive tempo. Não posso dar muitos detalhes. Quem tá lá fora vai se ligar em quem é. Ele sabe, mas não quero que as outras pessoas saibam quem é. Deixa eu me iludir. Ele é lindo, é o homem da minha vida. Ama cachoeira, ama uma cachoeira, meu Deus", suspirou. "Se eu voltar e a gente virar só amigo, tá bom, porque ele é uma pessoa especial. Sabe quando a pessoa é especial de todas as formas? Ele é especial. Ele é lindo."



Jojo assumiu que talvez tenha assustado o pretendente ao mandar uma "nude". "Eu dei uma assustada nele eu acho. Quando ele me falou oi, eu mandei um nude. Ele morreu de rir: 'rapaz, você é doida'. Eu tinha acabado de fazer os peitinhos, falei: 'tô operada'. Depois eu me arrependi e falei: 'desculpa, é que eu tô muito apaixonada'. Os outros boy vão falar que eu tenho outra paixão. Tenho, sim. Pode ir, não sinto mais nada por vocês. Tchau, rala da minha vida, foi", declarou.



Depois de abrir o coração, Jojo questionou Carrieri sobre sua vida romântica. "Você não tem ninguém que você é apaixonado, não?", perguntou.



"Apaixonado, não. Eu gosto muito da marinheira, mas é meio enrolado", disse o ator.



"Ela tem alguém, né? Mateus, tá aceitando ser amante? Segunda opção. Standby", brincou a cantora. "Eu tenho uma menina em São Paulo que eu gosto. Eu não deixei ir pra frente, mas eu tô bem, tô na boa", contou o peão.



"Mateus, até seu pai de 90 anos tá namorando", brincou Jojo. "Eu sei, não vou ficar solteiro, mas vamos com calma", garantiu Mateus. "Meu coração escolheu alguém para amar até o fim da minha vida", garantiu Jojo.", afirmou Jojo.