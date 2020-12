Por O Dia

Rio - Lucas Lucco não deixou barato após um comentário maldoso nas redes sociais. O sertanejo, que está ao lado de Flay no clipe 'Dois Vagabundos', foi alvo de críticas. "Tá casado e outra sentando no colo. Falta de respeito!", disse uma seguidora nas redes.

Em seguida, Lucas, casado e à espera da primeira filha, respondeu. "Sim. Muito bem casado, inclusive. Só que nosso casamento não é pra quem está do lado de fora. O meu compromisso é com minha esposa/família e não com a sua opinião. Estamos multíssimo bem, obrigado", escreveu.