Cursos rápidos de Youtube e Roblox



A escola de tecnologia codeBuddy acaba de lançar dois cursos online para a garotada a partir de 8 anos. O “YouTube, Câmera e Ação” vai ajudar crianças e jovens a conhecer melhor essa ferramenta e seus recursos. Em apenas quatro aulas, realizadas 100% online, é possível aprender a criar vídeos e ter seu próprio canal no Youtube. O curso irá ensinar sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos também aprendem sobre a navegação online consciente e dicas de segurança na plataforma. A outra opção é o curso “Crie seu game Roblox”, que vai introduzir os alunos aos conceitos e métodos envolvidos no desenvolvimento de um jogo utilizando a ferramenta Roblox. Também realizado em quatro aulas virtuais, as crianças vão aprender a aplicar conceitos de criação e edição de cenário e objetos, além de aplicar script em um objeto, dominando, a nível básico, a ferramenta Roblox. As inscrições podem ser realizadas no link: https://www.codebuddy.com.br/cursos/cursos-rapidos/



Presentes simbólicos e cheios de boas vibrações



Em tempos de pandemia, distanciamento social e emoções à flor da pele, a designer Monica Rosenzweig fez uma seleção de peças cheias de simbolismos, boas vibrações e afeto. A pulseira "Kaballah", marca registrada da designer, chega com Olhos Gregos e Chamsás como um lembrete de afeto para o pulso de familiares e amigos. Já a pulseira de figas, com pedras brasileiras, é uma joia marcante e expressiva para quem acredita que talismãs precisam ser ostentados. Mais informações pelo Instagram @shop.monicarosenzweig. Vale lembrar que a designer desenvolve os modelos sob encomenda, ou seja, é possível fazer a mesma peça para mães e filhos.



Trocadilhos lúdicos para crianças a partir de cinco anos



Brincar com as palavras e ilustrações influencia no imaginário infantil e é uma maneira lúdica de ensinar aos pequenos sobre algo. A coleção Burundi, um lançamento da Catapulta Editores, é composta por dois livros e apresenta diversas temáticas na mesma narrativa. Descrição de animais e construção de diálogos são algumas delas. Nos títulos “De espelhos, alturas e girafas” e “De cachorros falsos e leões verdadeiros”, as crianças a partir cinco anos poderão acompanhar a narrativa que reúne diversos animais. O encontro entre pássaros, coelhos e jacarés renderá trocadilhos lúdicos, em que os pequenos compreenderão conceitos de altura, tamanho, beleza, entre outros. Pablo Bernasconi é o autor da coleção Burundi e reconhecido internacionalmente por ilustrações em jornais e revistas. A cada virada de página, texto e imagem se complementam e contribuem para a interação com as crianças. Os livros da coleção Burundi estão disponíveis no e-commerce da editora – www.catapultalivros.com.br<http://www.catapultalivros.com.br>, com preço sugerido de R$ 49,90 cada. Além disso, é possível encontrar os títulos “De espelhos, alturas e girafas” e “De cachorros falsos e leões verdadeiros” nas principais livrarias do país, em lojas físicas e online.



Por uma infância sem racismo no Dia de Brincar



A Nickelodeon e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), dedicado a promover os direitos de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo, firmaram parceria para a quinta edição do Dia de Brincar. Pela segunda vez consecutiva, o UNICEF apoia o evento que, neste ano, tem como embaixador o influenciador e ativista PH Côrtes. A iniciativa visa propagar uma infância sem racismo para um futuro melhor e livre de preconceitos. Comandado por Bibi Tatto, Enaldinho e Mateus Pain, a celebração será, pela primeira vez, multiplataforma e mais interativa do que nunca. O evento vai acontecer amanhã, dia 05 de dezembro, a partir das 14h, nas redes sociais da Nickelodeon (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube), e a partir das 15h, no canal, simultaneamente. O Dia de Brincar deste ano terá o tema Imaginação Sem Fronteiras com o objetivo de estimular que as crianças pulem, dancem, inventem, sonhem, criem e se divirtam com o poder da imaginação. As atividades serão inspiradas em alguns dos personagens mais queridos e icônicos da Nickelodeon e vão abordar regionalidades, costumes brasileiros e elementos que são parte da infância de crianças do Norte ao Sul do país. O evento é um projeto da Nickelodeon realizado pelo VDSI (ViacomCBS Digital Studios International) em parceria com a Snack e conta com patrocínio de Acrilex, Samsung e Sunny Brinquedos .



Vacinação infantil em dia



O Mundo Bita uniu forças com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Pfizer para incentivar a vacinação infantil. A importância das vacinas nunca foi tão discutida pela sociedade como nesta pandemia. No entanto, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), as medidas de prevenção à COVID-19, seja pelo receio em sair de casa, seja pelo impacto da pandemia nos serviços de saúde, provocaram uma queda na cobertura vacinal do calendário oficial, deixando cerca de 80 milhões de crianças menores de um ano em risco de contrair doenças para as quais podem ser imunizadas, como tétano, meningite, hepatite B e coqueluche1. E sempre atento aos temas relevantes que permeiam o universo infantil, o amigão de bigode laranja do Mundo Bita se reuniu com sua turma em apoio à causa da vacinação. No clipe “Hora de tomar vacina”, o Mundo Bita lembra que a temida agulhinha é sinônimo de cuidado, proteção e saúde. E mais: aquela picadinha salva vidas e previne doenças. A estreia acontece nesta sexta-feira, no canal oficial da animação no Youtube https://cutt.ly/Xf9jFvR.



Brincadeiras, interatividade, música e muita diversão para toda família



Muitas famílias estão com saudade da magia dos espetáculos da Palavra Cantada, assim como Sandra e Paulo não veem a hora de trocar sorrisos, olhares e sentir a energia das crianças. Mas o momento ainda é de ficar protegido em casa. Para reviver essa sensação de alegria, encantamento e levar a emoção de um show para perto dos fãs, no próximo dia 6 de dezembro, domingo, às 15h, a Palavra Cantada fará uma apresentação interativa virtual especial de Natal. É a primeira vez que a dupla se apresenta nesse formato, em plataforma de streaming (tecnologia que permite acompanhar shows ao vivo em qualquer aparelho conectado à internet), que poderá ser visto por fãs de todo o Brasil e de qualquer país do mundo. Os músicos prepararam diversas brincadeiras para entreter as crianças, que poderão interagir e brincar em suas casas, junto com toda a família, ao som dos maiores sucessos da Palavra Cantada, novas canções e músicas Natalinas. Debate sobre racismo na infância



O sucesso de público e crítica “Jeremias – Pele”, ganhadora do Prêmio Jabuti 2019 na categoria Melhor HQ, levou aos leitores o importante debate sobre racismo na infância - e em toda a vida adulta. Agora, a trajetória do personagem Jeremias ganha um novo e significativo capítulo “Jeremias – Alma”, edição lançada esta semana pela Mauricio de Sousa Produções, em conjunto com a Editora Panini. Os autores Rafael Calça (roteiro) e Jefferson Costa (arte) repetem a parceria nessa sequência, em mais uma leitura que gera grandes reflexões sociais em suas páginas. Uma obra ficcional carregada de realidade, que certamente vai proporcionar reflexões nos leitores. Desta vez, a emocionante trama abordará temas como ancestralidade, merecimento e racismo. O livro é o 29º título do selo Graphic MSP, projeto da Mauricio de Sousa Produções, que permite que grandes artistas brasileiros façam releituras dos clássicos personagens de Mauricio de Sousa voltadas para o público jovem e adulto, em seus próprios estilos de traços. Uma experiência única e especial para todos os leitores. O nome vem do termo graphic novel. O projeto se originou da série MSP 50 - Mauricio de Sousa Por 50 Artistas, iniciada em 2009. A graphic Jeremias - Alma está disponível nas bancas, principais livrarias de todo o país e Loja Panini <https://loja.panini.com.br/panini/produto/msp-Graphic-msp-Jeremias-pele-capa-dura.aspx> por R$ 44,90 em capa dura e R$ 34,90 em capa cartonada. Outros detalhes sobre essa e outras novidades da Panini podem ser acompanhados pelo Facebook: facebook.com/revistasturmadamonica<http://facebook.com/revistasturmadamonica>. Além disso, ao comprar on-line pelo site www.comicboom.com.br, <http://www.comicboom.com.br, > o leitor poderá escolher entre edições autografadas por Rafael Calça e Jefferson Costa e/ou Sidney Gusman (editor), além de poder indicar um nome para a dedicatória, no campo observações. Também estará à venda o primeiro volume, Jeremias - Pele, reimpresso em julho. As edições autografadas são limitadas e estarão disponíveis até 30/11/2020.



Um espaço para as mães



A Perinatal implantou nas suas redes sociais o "Espaço do Especialista". A cada sexta-feira, às 15h, um profissional irá abordar temas relacionados a sua área de atuação, por meio de vídeos de até dois minutos. O projeto tem como objetivo debater assuntos relevantes e atuais, tirar dúvidas e aproximar o público através de pautas voltadas para saúde. O Instagram @grupo.perinatal, destinado a gestantes e bebês, contará com a presença semanal de cardiologistas pediátricos, obstetras e neonatologistas, incluindo especialista em Medicina Fetal. Já no @mulher.perinatal, o conteúdo será produzido, três vezes por mês, por médicos das áreas de Reprodução Humana e Ginecologia, com temas focados na saúde feminina. O primeiro do vídeo do @grupo.perinatal será "Cirurgias Cardíacas", com Sandra Pereira, coordenadora de cirurgia cardíaca da Perinatal, e Jefferson Magalhães, cirurgião pediátrico da Perinatal. No perfil @mulher.perinatal, a estreia irá abordar sobre "Endomestriose e Infertilidade" - com Alexandre Stadinick, coordenador do serviço de ginecologia da Perinatal Laranjeiras.



Papai Noel por QR Code



A pandemia do coronavírus impossibilitou o encontro das crianças com o bom velhinho no ano de 2020. Pensando nisso, a Reserva Mini promoverá uma ação especial chamada Disk Papai Noel, que disponibilizará ligações personalizadas e únicas para os pequenos neste Natal. O principal diferencial dessa ação é que a criança conseguirá conversar diretamente com o Papai Noel, tornando o momento único. Ao todo serão 1.800 vagas para se inscrever entre até o dia 7 de dezembro neste link https://www.usereserva.com/c/infantil/reserva-mini/mini-disk-papai-noel. Por meio de um formulário detalhado, os responsáveis responderão algumas questões sobre as crianças que auxiliarão na criação das ligações especiais e personalizadas. E entre os dias 14 e 21 de dezembro o Papai Noel da Reserva Mini vai ligar para cada um. Além do telefonema, a marca também terá uma vitrine de Natal nas lojas físicas que contarão com um QR Code, que ao ser escaneado transmitirá uma mensagem de voz gravada pelo Papai Noel.



Homoparentalidade: mães escritoras lançam livro infantil



Nanda Mateus trabalha com educação e inovação em tecnologias para escolas e instituições, enquanto Raphaela Comisso atua como editora de livros didáticos. Ambas são escritoras e formadas em Letras, mas têm em comum mais que a paixão pela escrita. Desde 2011, elas vivem uma relação homoafetiva. E foi o fruto desse relacionamento, o filho Teco, que trouxe a motivação ideal para escreverem, juntas, “Mãe não é uma só, eu tenho duas!”, lançamento da Saíra Editorial. A ideia do livro veio justamente depois de buscarem, sem sucesso, uma leitura que representasse a família delas. A quebra de estigmas e a desconstrução do formato socialmente aceito começam pelo título da obra. Temas que ainda são tabus, como a homoparentalidade e a diversidade familiar, são abordados por meio da rotina na casa da pequena Malu. A menina alegre e esperta de cinco anos tem duas mães para passear, brincar, ser cuidada e receber carinho e muitos beijinhos: a mami Dora e a mamá Lara. Assim, mães e filha passam o tempo em divertidos momentos, como tomar o café da manhã, fazer passeios com o cachorro Dendê, ir ao parque ou contar história antes de dormir. As lindas ilustrações de Veridiana Scarpelli contribuem para despertar nas crianças ainda mais identificação com os temas. “Mãe não é uma só, eu tenho duas!” é uma ferramenta de identificação e construção de valores para que o (pequeno) leitor possa compreender que amor, beleza e empatia independem da composição familiar. Uma aula prática sobre respeito à diversidade. A publicação chega por R$ 23,00 e está a venda pelo link https://amzn.to/3fu6d3w