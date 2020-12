Ex-BBB Ivy Roberto Trumpas

Por iG

Depois de uma semana agitada emocionalmente, que culminou no término do seu relacionamento , Ivy Moraes está começando a aproveitar a vida de solteira e foi para uma festa com as amigas.



fotogaleria

Publicidade

Separada de Rogério Fernandes, Ivy fez uma série de stories curtindo os show do Mumuzinho e do Eri Johnson.



"Na balada com as divas", diz a legenda de uma das fotos onde a ex-BBB aparece toda produzida e sorridente perto de duas amigas.