Publicado 07/12/2020 15:24

Alok gravou um vídeo para falar sobre a situação dos seus dois primos. Na quarta-feira, os rapazes divulgaram uma vaquinha virtual para ajudar no tratamento do pai deles , que sofre com consequências de uma demência. A meta da arrecadação era de R$ 15 mil. Nas redes sociais, algumas pessoas questionaram o motivo do DJ não oferecer esse dinheiro e ajudar os familiares.

No vídeo gravado nesta segunda-feira, Alok explicou que ofereceu custear os remédios ao ser procurado por uma outra prima na semana passada. "Bom, meus primos criaram uma vaquinha online pra arrecadar fundos pra comprar medicamentos pro pai deles, que tá precisando, e começou a organizar isso, tá ligado? tipo, 'primos de Alok não tem dinheiro e promovem vaquinha pra comprar medicamentos'. Só que o que acontece, e ninguém divulga, é o seguinte, a minha prima me procurou 6 da tarde de uma segunda-feira, 6h30 eu respondi ela: 'claro, prima, pode contar comigo', tá ligado? vou mostrar pra vocês o print aqui", explicou.

Alok ainda explicou que foi pego de surpresa ao ver as matérias sobre a vaquinha. "Eu me manifestei que ia ajudar e no dia seguinte eles criaram uma vaquinha. Galera, tipo, sinceramente, eu não tenho muito contato com eles, eu não tenho muito contato com várias pessoas da minha família, e quando eles criaram vaquinha eu não entendi porque eu já tinha me prontificado que ia ajudar, saca? E a família inteira está ajudando e aí eu mandei pra ela o print da matéria, tipo, 'como assim?' e tal, e foi isso que ela me respondeu", contou.

A prima respondeu que ficou sabendo da vaquinha pelo print de Alok. Em seguida, o DJ completou. "Eu ajudo toda a minha família, inclusive pessoas que eu não tenho nem contato, sabe? Já tem casos de tios meus que pedem ajuda, eu dou um carro, e depois nunca mais me procuram, nunca mais me mandam mensagem, nem nada, tá ligado? E quero que vocês saibam que nessa pandemia eu segurei a onda de todos os meus funcionários, todos sem exceção, continuei pagando salário e tô continuando pagando até que as coisas se normalizem, mesmo que eu não tenha recurso de show entrando nem nada, eu tô usando todas as reservas pra isso", concluiu o DJ.