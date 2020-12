Death to 2020 Divulgação / Netflix

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 16:47 | Atualizado 07/12/2020 16:48

EUA - A Netflix tem investido pesado em seus conteúdos exclusivos. A plataforma de streaming anunciou o '2020 Nunca Mais', um especial de comédia dos mesmos criadores de 'Black Mirror' e com com um elenco pra lá de estrelado.



Entre os principais nomes, estão: Samuel L. Jackson (Vingadores), Lisa Kudrow (Friends) e Joey Keery (Stranger Things). Também ja foram confirmados.



Com o mesmo formato de "mockumentary", ou falso documentário, eternizado em séries como 'The Office' e 'Parks and Recreation', a produção vai trazer a experiência das personagens durante o complicado ano de 2020.



A Netflix ainda não confirmou a data de estreia da produção, que deve ficar para o início do próximo ano.