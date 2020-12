Marília Mendonça e Léo Reprodução

Publicado 07/12/2020 17:33

Nas redes sociais, Marília Mendonça agradeceu o carinho dos fãs com o filho Léo, que está prestes a completar um ano.

"Obrigada aos fãs que mandaram e estão mandando presente pro Léo. Obrigada a todos os fãs que amam ele, desde quando foi anunciada a sua chegada. Meu coração fica quentinho", escreveu no Twitter.

Além disso, a cantora também relembrou a época da gravidez e fez um pequeno desabafo. "Quando veio a notícia da gravidez, muitos fãs abandonaram o barco. Nada me deixou mais chateada nessa vida. Se você ama o meu filho, você me ama! Obrigada por tanto carinho com meu pequeno!", publicou.