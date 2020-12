Bella Cruise e Tom Cruise Reprodução

Publicado 07/12/2020 19:29 | Atualizado 07/12/2020 19:31

Segundo o portal britânico Woman's Day, Bella Kidman Cruise, filha de Tom Cruise com Nicole Kidman, recusou o convite do pai para ir morar com ele em uma cobertura de luxo na Inglaterra.

Tom Cruise estaria tentando convencer a filha de 27 anos a se mudar para a residência. O imóvel tem um aluguel em torno de US$ 455 mil (aproximadamente R$ 2,3 milhões) mensais e já pertenceu à rainha da Inglaterra.

Além disso, a cobertura tem quatro quartos, uma piscina e uma vista privilegiada. Segundo o portal, Bella teria preferido continuar morando com o marido, Max Parker, em uma casa de três quartos em Croydon, no Sul de Londres.