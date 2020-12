Adriane Galisteu Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 19:48 | Atualizado 07/12/2020 19:49

Em uma entrevista ao canal do YouTube de Theodoro Cochrane, Adriane Galisteu disse que pretende voltar à TV no próximo ano.

Na conversa, a apresentadora também revelou que se arrepende de algumas atitudes que tomou no passado em relação à carreira. "Eu podia ter tido um pouco mais de paciência. Tanto na Record quanto no SBT. Eu tinha tudo na mão. Eu fiz uma loucura de 'vou caminhar, vou ser capaz' e não fui e me vi fora da TV aberta. Me arrependo, acho que não precisava ter passado a carroça na frente dos bois. Mas tudo bem, a gente está nessa vida para olhar para trás, ver que errou e não cometer o mesmo erro", disse.

"Hoje eu sou uma mulher muito melhor para trabalhar. Se eu voltar para uma emissora aberta e tudo me faz crer que eu vou voltar em 2021, vão ver que eu estou diferente", completou.