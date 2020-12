Sthefany Brito Reprodução

Sthefany Brito usou as redes sociais para falar sobre sua adaptação ao período de amamentação do filho Antonio Enrico, de um mês.

No Instagram, a atriz publicou uma foto amamentando o filho e refletiu. Segundo Sthefany, ela teve dificuldade para amamentar e se sentiu culpada por isso. "Quando vi essa foto, tive vontade de abraçar essa mãe! A mãe que segura a mão do seu filho, tem muitos medos, muitas inseguranças, e com todos os defeitos e a melhor mãe pra esse bebezinho que aperta com toda sua forca o dedo dela! E assim foi desde o inicio com a amamentação. Difícil. Muito difícil. Ela que virava a cara pra que ele não 'visse' a lágrima que escorria no rosto dela enquanto ele mamava, ela que muitas vezes queria fugir desse momento (e meu Deus que culpa ela senti de sentir isso) ", escreveu.



