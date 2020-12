Bruna Marquezine e Daniel Campos Reprodução Internet

Rio - Bruna Marquezine passou a madrugada desta quarta-feira ao lado do amigo Daniel Campos. A atriz postou no Stories, do Instagram, um vídeo em que os dois aparecem deitados e rindo bastante.

Daniel faz parte da Igreja Batista Atitude, no Rio, e costuma participar das células religiosas que Bruna Marquezine realiza em sua casa. O rapaz também postou o vídeo com Bruna nas redes sociais. "Melhores risadas sempre contigo", escreveu.

Recentemente, Bruna Marquezine curtiu a noite com Rafa Kalimann e Manu Gavassi. As três amigas saíram para jantar e postaram fotos nas redes sociais.