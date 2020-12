Maisa relaxa na piscina em São Miguel dos Milagres

Rio - Maisa Silva, de 18 anos, está curtindo uns dias de férias e descanso em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A apresentadora postou no Instagram algumas fotos em que aparece relaxando na piscina particular do hotel em que está hospedada. "Tropical", escreveu Maisa na legenda das imagens.

Em 2021, Maisa fará uma mudança em sua carreira. Em outubro deste ano, a apresentadora encerrou seu contrato com o SBT, após 13 anos na emissora de Silvio Santos. Em janeiro, ela poderá ser vista no filme "Pai em Dobro", da Netflix.

Publicidade

"Eu continuo da família SBT mesmo que sem contrato. Sei que vou viver coisas incríveis. Agradeço o público pela lealdade e obrigada, Silvio, por ser o patrão que todo mundo gostaria de ter. Silvio foi meu 'paitrão'", disse a apresentadora na ocasião.