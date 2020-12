Genival Lacerda Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 10:06 | Atualizado 09/12/2020 10:34

Rio - O músico Genival Lacerda, de 89 anos, segue internado no Hospital da Unimed, em Recife, Pernambuco, por conta da covid-19. De acordo com comunicado enviado pela assessoria do artista nesta terça-feira, Genival "continua em constante evolução e com melhora significativa. Foi diminuída a sedação e com isso o artista abriu os olhos. As taxas estão normais e ele não tem febre".

fotogaleria

Publicidade

Ainda de acordo com a nota, "o cantor, que está há mais de uma semana se tratando da covid-19 em hospital na capital Pernambucana, tem quadro clínico animador e em constante evolução". O comunicado termina com o pedido de orações. "Vamos continuar em orações para o restabelecimento da saúde de Genival".