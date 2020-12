Mc Mirella escolhe ganhar o prêmio de R$ 20 mil e deixar a sede de A Fazenda sem água Reprodução

MC Mirella adoraria participar do "Big Brother Brasil". A informação não é especulação, a própria cantora declarou isso, nesta quarta-feira (09), em conversa com seus seguidores no Instagram.



Em bate-papo fãs, ela foi questionada sobre participar do "BBB", reality da Globo, e sem pestanejar afirmou. "Eu entraria de boa em outro reality porque foi uma experiência maravilhosa para mim, gostei muito de ter participado e adoraria participar de novo".