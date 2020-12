Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha Reprodução

Por MH

Publicado 09/12/2020 15:10 | Atualizado 09/12/2020 15:19

No Instagram, Túlio Gadêlha compartilhou algumas fotos ao lado de Fátima Bernardes após a cirurgia da apresentadora, no último fim de semana. O procedimento é parte do tratamento contra o câncer de útero descoberto por Fátima recentemente.

Na legenda da imagem, Túlio explicou como descobriu a pneumonia e disse que o casal está cuidando um do outro. "Sou daqueles namorados grudentos que nem deixa a namorada ficar doente sozinha. rsrs. Pois é.. Antes de sairmos do hospital, fiz alguns exames para ver uma tosse e descobri, pasmem, uma pneumonia. O que importa é que ela está bem. Está em casa, andando, sorrindo, cuidando da saúde, cuidando de mim e eu, cuidando dela".

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tulio Gadelha (@tulio.gadelha)