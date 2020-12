Mariano e Stéfani Reprodução

Por iG

Publicado 09/12/2020 15:40 | Atualizado 09/12/2020 15:46

Após a formação da roça, Stéfani Bays ficou apenas de sutiã na cozinha de 'A Fazenda 12' enquanto jantava. Mariano , que também estava sentado na mesa, comentou sobre as vestes da ex-'De Férias Com o Ex', dizendo que ela estava sexy.

"Toda semana de formação de roça você tira e fica desfilando", continuou Mariano. "Fico mesmo. Eu resolvi tirar porque podem ser meus últimos dias", respondeu Sté, que logo depois colocou uma das mãos sobre os seios.

pic.twitter.com/4XkO7qxbNz https://t.co/cWemTIMG5X — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 9, 2020



No Twitter, alguns internautas ficaram incomodados com os comentários de Mariano. "Meu Deus, ela até coloca a mão pra tapar, ficou até sem graça", comentou uma. "Jake se revirando aqui fora. Ele já reparando há tempos hein! 'Toda formação de roça...'", escreveu outro, lembrando que, dentro da casa, o sertanejo tinha um relacionamento com Jakelyne Oliveira, eliminada na última semana.



Meu Deus ela até coloca a mão pra tapar, ficou até sem graça pic.twitter.com/g2Botekz17 — Katarine (@katarinemontei2) December 9, 2020

Cara, esse homem é muito desnecessário! Sem com um comentário sobre a aparência das meninas, agora todo dia incomodando a Sté... — Exaaaausta (@PeytonSmyth) December 9, 2020

Já outros defenderam o sertanejo.

Mariano sabe q tá sendo gravado 24h. Se ele faz alguma coisa é pq não vê maldade. E se fala alguma coisa é tentando elogiar, ser gentil... mas as vezes viaja na hora de comunicar. Quem convive já entendeu isso. Incluindo Ste! Ele sabe q Ste e Tays são mto amigas da Jakes. #paz — Yara (@Yaahnunes) December 9, 2020

