Publicado 09/12/2020 18:37 | Atualizado 09/12/2020 18:40

Bella Thorne contou, no Instagram, um momento embaraçoso que viveu com a mãe, Tama Thorne. Segundo a atriz, ela já enviou um nude para a mãe sem querer.

"Quando você acidentalmente envia nudes para a sua mãe. Desculpe por isso", escreveu a ex-estrela da Disney em um print de uma conversa entre ele a a mãe. Em seguida, Tamara responde: "Acho que isso não era para mim".

A jovem, de 23 anos, ficou conhecida por seus papéis em "Shake It Up", do Disney Channel. Ela também é cantora, modelo e possui um canal de conteúdo adulto na plataforma OnlyFans.

