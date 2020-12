Alexandre Correa reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 21:23 | Atualizado 09/12/2020 21:24

Alexandre Correa, o marido de Ana Hickmann, compartilhou com seus seguidores como está sendo o tratamento contra o câncer. Nesta quarta-feira, o empresário falou que perdeu 1,2 Kg em apenas um dia. Segundo Alexandre, ele já perdeu 12 Kg desde o início do tratamento.

fotogaleria

Publicidade

"O pessoal está reparando na minha magreza. Tá bravo, gente. Me pesei. Oitenta e cinco quilos hoje. Já foi mais 1,2 quilos de ontem pra hoje. Está bravo de me alimentar. O que está salvando é o purê da Ana Hickmann, as vitaminas da tia Bel [Isabel Hickmann, irmã da apresentadora] e canja da minha mãe no almoço. Se não fossem esses três alimentos, acho que já estaria com uns 70 quilos", contou.



Publicidade

O empresário ainda falou que, provavelmente, vai perder mais peso. "E digo mais: tenho ainda mais uma estradinha para enfrentar. Vou perder mais peso, mas não vou deixar de postar ou de participar. Tenho que dar graças a Deus que tenho condições de estar trabalhando ainda. Vamos que o magrinho aqui vai chegar no fim", concluiu.