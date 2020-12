Em meio a boatos de romance, Gabi Martins grava DVD com participação de Tierry

São Paulo - A ex-BBB Gabi Martins gravou seu DVD, "Fatos Reais", no Tom Brasil, em São Paulo, na noite desta quarta-feira. O show contou com a participação de artistas como Ferrugem e Tierry.

Recentemente, Gabi e Tierry foram alvo de rumores sobre um possível romance entre eles. Maíra Martins, mãe de Gabi, teve seu Instagram hackeado e surgiram prints de uma suposta conversa entre Gabi e Tierry.

A conversa teria acontecido quando Tierry ainda era casado com a Miss Biquíni Lorena Allveis. "Como você já tinha me bloqueado, eu não tinha como te falar. Seja feliz. Te amei, saiba disso. Quis me doar pra você. Só não achei certo você dizer que foi algo só meu. Eu sei que você queria se proteger, mas não foi só algo meu", diz trecho da conversa, que foi divulgada pelo perfil Gossip do Dia.

"Me apaixonei! Não terminei por você… até porque era algo que eu já tinha em mente, mas o meu amor por você me ajudou", teria dito o cantor, que foi casado por 9 anos.