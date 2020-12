Priscila Torres é a campeã do concurso Miss Plus Size Rio 2020 Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 11:32 | Atualizado 10/12/2020 11:33

Rio - O concurso "Miss Plus Size Rio de Janeiro 2020" aconteceu no Teatro Carlos Gomes, no Centro, na última terça-feira e foi transmitido no YouTube no canal do produtor Marcos Salles. Após os desfiles em trajes de gala e maiô, Priscila Torres foi escolhida a Miss Plus Size Rio 2020.

"Em nosso país ser mulher, negra e plus size é quase um crime na visão de uma sociedade preconceituosa e retrógrada. O preconceito vem de onde menos esperamos, ele começa com os nossos familiares. Graças a Deus, eu sempre tive uma autoestima elevada, o que incomodava as pessoas", garante a campeã do concurso.

"Meu principal objetivo em participar desse concurso é lutar pelas barreiras impostas pela sociedade padrão. Quero representar as mulheres plus que vestem manequim 50 ou maior, que merecem ser reconhecidas nesse meio, pois possuem a mesma capacidade que as que possuem manequim menor. Nós mulheres somos capazes de conseguir o que almejamos, com luta, determinação e coragem. Independente da nossa cor, manequim ou credo".