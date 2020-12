Marcelo Adnet Globo/Estevam Avellar

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 15:07 | Atualizado 10/12/2020 15:12

Marcelo Adnet foi às redes sociais nesta quinta-feira para fazer um alerta aos seguidores. Segundo o humorista, ele está sendo vítima de um golpe.

No Instagram, Adnet avisou que estão usando nome da filha dele, Alice, nascida no último domingo, para pedir dinheiro. "Alerta golpe! Estão se passando por mim e usando o nome da minha filha para pedirem dinheiro no WhatsApp. Cuidado, é golpe! Não transfira dinheiro!", informou Adnet, que ainda disse: "As medidas necessárias já estão sendo tomadas".



Adnet Reprodução