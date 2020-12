Por O Dia

Publicado 10/12/2020 16:21 | Atualizado 10/12/2020 16:22

EUA — Os fãs de Taylor Swift foram surpreendidos nesta quinta-feira (10) com mais um anúncio bombástico da cantora: um novo álbum!

Batizado de 'evermore', o disco será lançado oficialmente na noite de sexta (11), em celebração ao aniversário de 31 anos de Swift.O anúncio pegou todo mundo de surpresa, afinal faz apenas cinco meses desde o último lançamento da cantora, o 'folklore'. Segundo Taylor, o novo álbum é uma espécie de "irmão" do antecessor, que foi sucesso entre a crítica e o público."Nós simplesmente não conseguíamos parar de escrever novas canções", explicou a cantora no anúncio, feito no Twitter.Desde que a novidade veio à tona, o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter, e gerou uma onda de ansiedade entre os fãs. "A mulher é uma máquina, a gente nem se recuperou do outro e ela vem dar um tapa na nossa cara", brincou uma segunda. "Garota, seu dia tem 50 horas? Como arranja tempo pra gravar tanta coisa?", indagou outra fã.