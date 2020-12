Por Juliana Pimenta

Publicado 11/12/2020 07:44 | Atualizado 11/12/2020 09:00

Rio - ‘Sextou’ com ‘s’ de seguimos fugindo de aglomeração. Mas nem por isso o fim de semana vai passar batido. E para começar os embalos, na tarde de hoje, especificamente às 16h, Geraldo Vianna recebe o tremendão Erasmo Carlos para uma live no Instagram da União Brasileira de Compositores. Mais para o fim do dia, Mumuzinho e Rodriguinho se apresentam no Espaço Hall, na Barra da Tijuca. O pagode vai rolar seguindo decreto municipal, com 50% da capacidade total do espaço.

fotogaleria

No sábado, a programação é para todos os gostos e idades. Às 18h, Marcos e Belutti apresentam live com sucessos do sertanejo no Youtube. No mesmo horário, a criançada pode curtir a peça ‘O Natal de Sol e Lua’, no Teatro Miguel Falabella, que fica no NorteShopping. E, para encerrar o dia, Naldo Benny faz show especial para a inauguração da casa de shows e eventos Pirashow, em Realengo. O cantor, que fez 20 anos de carreira em 2020, comemora a abertura do espaço. “Torço muito para que a cultura volte e que tudo melhore”, destaca.E para preparar todo mundo para volta ao trabalho, o domingão chega com a live da Orquestra Sinfônica Heliópolis, com a participação de Simoninha, Péricles e outros convidados. O show é transmitido gratuitamente pelo Youtube do Instituto Baccarelli. Mas, para quem planeja sair de casa (com cuidado, álcool gel, distanciamento e máscara!!!), o CCBB recebe, às 18h, o show de Dudu Nobre. A apresentação faz parte do projeto ‘Do Palais a Paris – 100 anos dos Oito Batutas’, que relembra a trajetória do grupo musical criado por Pixinguinha e Donga para atrair de volta o público ao elegante Cine Palais, no Centro do Rio, em 1919, logo após a pandemia da Gripe Espanhola. Os ingressos custam R$ 30, mas a venda só é feita online.Ah, e para quem quer fugir de música e teatro, começou nesta semana a 15ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Os filmes disponíveis no catálogo podem ser assistidos gratuitamente e online pelas plataformas Looke, Sesc Digital e Spcine Play.