Lary lança "Acústico Brainstorm" com Pelé Milflows, Oik, Kiaz, Camila Zasoul e produtor do "Poesia Acústica" Divulgação

Por O Dia

Após concluir o projeto de 4 EPS (Um quarto, Metade, Quase Lá e Conclusão) ao longo de 2019 e 2020, a cantora Lary lança nesta quinta-feira o "Acústico Brainstorm".

Com a proposta resgatar uma música de cada um dos EPs, Lary relança em formato acústico e transformadas as faixas “Aborda a Missão”, com Pelé Milflows; “Ressaca”, com Kiaz; “Bipolar” com Oik e “Eu Vou Contar pra Ela” com Camila Zasoul. Os convidados, além de somarem com a interpretação, acrescentaram também uma nova parte à letra original.



Publicidade

O “Acústico Brainstorm” traz muito do amadurecimento musical da Lary, somado ao talento do Malak, produtor musical responsável pelo “Poesia Acústica’’, que já conta 10 edições e envolve os maiores nomes do Rap brasileiro. A cantora diz ser um dos projetos mais legais que já fez.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IpNMR_7U6kE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>