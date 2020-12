Xuxa faz tbt de looks natalinos que marcaram época Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 18:56 | Atualizado 10/12/2020 19:01

Quinta-feira é dia de relembrar algum momento especial no Instagram. Xuxa aproveitou o momento e a proximidade com o Natal e publicou alguns looks natalinos que marcaram época.

fotogaleria

Publicidade

"#TBT com figurinos de Natal inesquecíveis! Você lembra onde nossa loira usou cada um deles?", escreveu a equipe da apresentadora. Saudosos, os fãs relembraram todos os momentos. "Que saudade dos especiais de Natal", escreveu um. "Você marcou um grande 'X' no nosso coração sabia Xu? Todas as gerações vão lembrar de você", comentou outro.