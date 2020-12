As Baías se juntam a Xand Avião para lançamento de 'Drama Latino dos Rádios' Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 13:41 | Atualizado 11/12/2020 13:42

Rio - O trio As Baías acaba de lançar single e clipe para “Drama Latino dos Rádios”. Desta vez, a parceria é com um dos nomes mais importantes do Forró na atualidade: Xand Avião. "Poder me juntar a um trio tão importante para música no Brasil e com tanto talento musical foi uma experiência única. Muito feliz e honrado pelo convite e por ter feito parte deste lançamento”, disse Xand.



O clipe é o quarto lançamento do álbum visual dirigido por Gringo Cardia. Gravado no Rio de Janeiro, seguiu todas as normas e orientações recomendadas pelos Órgãos de Saúde.

“Estamos muito felizes com todos os resultados e lançamentos deste projeto tão especial, com artistas talentosos e que sempre sonhamos em trabalhar. Poder trazer este mix de gêneros neste álbum sem dúvidas foi e tem sido um baita aprendizado. Esta parceria com Xand com certeza vai chegar com tudo” disse, Assucena Assucena.



“Sempre fomos muito fãs do Xand e de seu trabalho, e quando ele aceitou o convite ficamos muito felizes. Este single/clipe é o penúltimo deste projeto dirigido pelo Gringo Cardia, e produzido pela Daniel Ganjamam, e esperamos que curtam demais”, disse Rafael Acerbi.



Já para Raquel Virgínia, foi uma grande honra se juntar a Xand. “Xand sem dúvidas é um dos grandes nomes do Forró na atualidade, e poder colaborarmos juntos, assim como todos os outros feats deste álbum, é a realização de um grande sonho. Agradecemos demais por ele ter topado e se entregado neste trabalho junto conosco”, disse Raquel Virgínia.



O álbum, denominado “Drama Latino”, que deve ser lançado por completo no início do ano que vem, além de Xand conta com participações de: Cleo, Kell Smith e Linn da Quebrada.