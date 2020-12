Alok Reprodução

Por iG

Publicado 16/12/2020 14:56 | Atualizado 16/12/2020 15:00

Na madrugada desta quarta-feira (16), Alok contou que as luzes de seu show já foram confundidas com um ataque alienígena em Sacramento, na Califórnia. "Eu estava fazendo testes do nosso laser, lá nos EUA, no norte da Califórnia, em Sacramento, e vários moradores ficaram intrigados, começaram a gerar várias especulações nas redes sociais, muitos deles ligaram para polícia", iniciou o relato.