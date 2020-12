Por iG

Publicado 16/12/2020 15:23 | Atualizado 16/12/2020 15:24

Lucas Cartolouco e Luiza Ambiel trocaram beijos e amassos durante a última festa de "A Fazenda 12" , que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16).

"Minhas amigas vão me matar", disse a ex-Banheira do Gugu ."Fod*-se! Vamos aproveitar", respondeu o ex-repórter esportivo da Globo. Ao ver a cena, os demais peões comemoraram "Finalmente!", gritaram alguns. "Joga água!", berrou Lipe Ribeiro, enquanto Biel observava boquiaberto.

FINALMENTE! Depois de muitos olhares e histórias compartilhadas, saiu o beijo de Cartolouco e Luiza! Olha só #FestaAFazenda



Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/gCSgk23CNa — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 16, 2020

Durante o confinamento de "A Fazenda 12", Cartolouco chegou a investir na relação com Luiza Ambiel, porém, quando correspondido desistiu do romance. Assista ao vídeo do amasso.