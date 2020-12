Ju Paes Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 16:16 | Atualizado 16/12/2020 16:17

Juliana Paes usou as redes sociais para comemorar os dez anos de Pedro, seu filho mais velho.

"Hoje é o dia do Pedro... 10 anos de... Amor e Sorrisos... suas gargalhadas, às vezes, não têm razão de ser... mas são a razão da minha felicidade! Menino sensível, moleque divertido, criança madura, criatura tão afetuosa! Que orgulho de ser sua ‘mamãe’. Sim, ele ainda me chama de mamãe, e ouvir ele chamar, me faz sentir a verdadeira alegria de viver! Feliz aniversário! Te amo mil milhões... love you to the moon and back!!!", escreveu a atriz.







Além de Pedro, Juliana também é mãe de Antônio, de 7 anos, ambos do casamento da atriz com Carlos Eduardo Baptista.