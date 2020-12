Michel Teló fala palavrão e espanta Tiago Leifert Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 17:05 | Atualizado 16/12/2020 17:08

Michel Teló quer alcançar novos públicos. O cantor revelou que está tentando uma parceria com o grupo de K-Pop Stray Kids.

A ideia surgiu após o cantor ver um vídeo do líder do grupo, Bang Chan, cantando "Ai Se Eu Te Pego". Nas redes sociais. Teló disse que entrou em contato com eles por Twitter. "Entrei em contato com o @Stray_Kids via inbox para que possamos fazer o nosso feat. Porém, ainda não obtivemos um retorno. Seria um grande prazer. Existe alguma base de fãs-clubes da banda para que possamos pensar em algo em conjunto?", escreveu.

