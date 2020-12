Giovanna Ewbank, Titi, Bless e Bruno Gagliasso Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 18:30 | Atualizado 16/12/2020 18:31

Bless, o filho do meio de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso está comemorando 6 anos nesta quarta-feira. Com isso, além de uma festa, o menino recebeu diversas homenagens dos pais nas redes sociais.

No Instagram, Bruno publicou algumas fotos do filho com uma legenda emocionante. "Acreditem, Bless tem super poderes. Ele é capaz de fazer tudo ao redor virar alegria. Tem o poder de deixar a vida mais leve, mais divertida. Ele voa alto com a imaginação e tá sempre pronto pra aventura. Isso sem contar o poder do seu abraço. Ah, esse ninguém resiste! Bless é uma benção e não canso de dizer isso. Ele é meu melhor amigo, minha inspiração, minha fortaleza. Tudo o que faço é pensando nele e nos irmãos. E tudo o que ele faz é lindo. Te amo, filho. O mundo é um lugar muito mais gostoso de se viver com você por aqui!", escreveu.







Já Giovanna Ewbank publicou uma foto do filho no melhor estilo modelo. "Hoje é o dia da força e da doçura desse seu olhar", escreveu na legenda.







Além das homenagens, Bless também ganhou uma festa temática de Lego. Além do menino, Bruno e Giovanna são pais de Titi e Zyan.