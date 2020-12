Bóris Casoy Reprodução da Internet

Por O Dia

Em um vídeo publicado em seu canal do YouTube, Boris Casoy se irritou com a questão da vacinação contra o coronavírus no Brasil e, principalmente, com o impasse entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria.

"Porr*, minha gente, eu quero a vacina! Eu tenho 79 anos! Quero a vacina, não quero ver essa briga. Cadê a vacina?".

Publicidade

Boris também se irritou com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello. "Acorda, ministro Pazuello! A população quer a vacina. Se o senhor não quer tomar a vacina, nem o presidente, não tome. Mas deixe quem quiser tomar. Acorda, ministro. Presidente, acaba com esse troço. Cadê a vacina?", disse.

Confira o vídeo completo:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DWw1_4-G-QU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>