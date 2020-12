Agentes se queixam de tarefas "domésticas", como pegar café em restaurantes de fast-food e fazer compras no supermercado Michele Spatari / AFP

16/12/2020

Harry e Meghan farão um podcast exclusivo do Spotify. O casal anunciou a parceria entre a plataforma de streaming e a Archewell Audio, produtora de áudio criada pelos dois, nesta terça-feira. Com isso, eles serão responsáveis por uma programação de entretenimento em formato de podcast que será lançada no mundo todo.

Meghan e Harry serão apresentadores de um especial de fim de ano que contará histórias de esperança e compaixão contadas por convidados. “O que amamos no formato de podcast é que ele nos lembra de parar um momento e realmente ouvir, de nos conectarmos uns aos outros sem distração. Com os desafios de 2020, nunca houve um momento mais importante para isso, porque quando nós ouvimos e escutamos as histórias uns dos outros, somos lembrados de como todos estamos interconectados”, disse o casal em declaração.