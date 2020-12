Juliana Paes Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 21:18 | Atualizado 16/12/2020 21:18

Juliana Paes divertiu os seguidores ao participar do challenge de "Girl Like Me". No Instagram, a cantora se vestiu igual Shakira na música com o The Black Eyed Peas e reproduziu a coreografia que a colombiana faz no clipe.

"Eu amo dançar. Shakira, você me inspira. Black Eyed Peas, vocês arrasam", escreveu a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes Actress Brazil (@julianapaes)

Confira, abaixo, Shakira fazendo a coreografia:

