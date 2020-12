Anitta: Made in Honório Divulgação / Netflix

Por iG

Publicado 17/12/2020 08:27 | Atualizado 17/12/2020 08:30

fotogaleria

"O MeToo Brasil vem a público expressar solidariedade e apoio à cantora Anitta, que revelou em sua série, produzida pela Netflix, um estupro que sofreu aos 14 anos de idade. Em seu relato, a cantora traz uma narrativa encontrada em diversos relatos de vítimas que usam os canais do MeToo em todo o mundo: uma situação de constrangimento, abuso psicológico e culpa. O que mostra que a cultura do abuso atua em inúmeras frentes. Por isso, o MeToo Brasil acolhe as vítimas nas áreas jurídica, psicológica, socioassistencial, rede de apoio, acolhimento e rede médica", iniciou o comunicado do movimento.

"Sabemos o quanto é doloroso relembrar um episódio de abuso sexual, principalmente quando corrido em uma fase tão importante do desenvolvimento quanto a adolescência. Por isso, o MeToo Brasil reitera a importância da coragem da cantora, que serve de exemplo a todas e todos que passaram por situações semelhantes a procurarem ajuda e a denunciarem, mesmo que o crime já esteja prescrito", continuou.

"O depoimento de Anitta evidencia uma característica do abuso sexual no Brasil, onde a maioria das vítimas são menores de idade e muitos dos agressores são da família ou próximos. A força da cantora ao fazer seu relato mostra a dificuldade enfrentada pelas vítimas, que muitas vezes não têm meios e nem recebem acolhimento. O MeToo Brasil e toda sua rede de apoio estendem a mão à Anitta e a todas as mulheres que sofreram algum tipo de abuso. Vocês não estão sozinhas!", completou