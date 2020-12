Giulia Be lança ’Solta’ em versão deluxe Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 16:20 | Atualizado 17/12/2020 16:21

Rio - A cantora Giulia Be anunciou lançamento de seu próximo álbum, "Solta", em versão deluxe durante uma live surpresa para os fãs. O lançamento do novo álbum acontecerá na sexta-feira.

O sucesso de "Solta", lançado em maio deste ano, fez com que o EP alcançasse a marca de de maior sucesso feminino solo no Spotify Brasil. Com números impressionantes, a coletânea ganhou ainda disco de platina, com mais de 400 milhões de streams nas plataformas de música.



A cantora decidiu, então, lançar a versão deluxe como uma forma de agradecimento aos fãs. O novo álbum tem as faixas originais de “Solta” somadas a sete novas melodias. O single que lidera o novo álbum é “Eu me amo mais”, que fala do amor próprio, sempre acima de tudo.