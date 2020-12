Xuxa fica fora de especial Família Record Reprodução

Por iG

Publicado 17/12/2020 16:27 | Atualizado 17/12/2020 16:29

Xuxa Menghel está desde 2012 com Junno Andrade. A apresentadora, que foi cortada do especial de fim de ano da Record , vive se declarando para o amado e já falou diversas vezes como está em uma fase boa na vida amorosa. Porém, antes de conhecer o cantor, a situação não era bem assim. A eterna Rainha dos Baixinhos contou que viveu uma fase de curtição antes de entrar no relacionamento.

"Antes de namorar o Junno, foi a primeira época da minha vida em que eu estava 'pegando'. Nunca fui de ficar com alguém, mas me dei o direito de 'pegar'. Eu 'pegava' um cara e soltava, 'pegava' outro... Devo ter tido uns três caras diferentes em um ano, o que era 'uau' para mim", Xuxa contou em entrevista à revista JP. "Antes de namorar o Junno, foi a primeira época da minha vida em que eu estava 'pegando'. Nunca fui de ficar com alguém, mas me dei o direito de 'pegar'. Eu 'pegava' um cara e soltava, 'pegava' outro... Devo ter tido uns três caras diferentes em um ano, o que era 'uau' para mim", Xuxa contou em entrevista à revista JP.