Publicado 17/12/2020 18:04 | Atualizado 17/12/2020 18:06

O confinamento do ex-peões de "A Fazenda 12" no hotel está dando o que falar . Em live surpresa com Marcos Mion, JP Gadêlha relatou que MC Mirella quase derrubou sua porta para agredi-lo.

"Praticamente derrubaram a minha porta. Eu fique assustado. Não sou acostumado com isso. Imediatamente, pedi [para a produção] chamar os seguranças, para me levar dali. Jamais abriria a porta do quarto porque senão a coisa ficaria feia", disse o bombeiro.Sem citar o nome da cantora, por pedido da produção, JP afirmou que gravou todo o episódio. "Para caso isso vaze, quero evitar fake news", explicou.O atrito entre Mirella e JP foi motivado por uma fofoca que acabou chateando Stéfani Bays na última festa do reality, na quarta-feira (16). À situação, Sté ficou sabendo que o bombeiro "pediu para transar" com Mirella.Em sua defesa, JP Gadêlha negou veementemente a informação. Ao ser confrontada por Stéfani, Mirella desconversou. "Quem te contou?".Segundo Lucas Selfie, que estava mediando a live que JP participou, o bombeiro teve que ser transferido para outro andar do hotel em razão do barraco. "Ele não pode falar que foi a Mirella, gente, ele está mantendo segredo. Tem coisa que tem de guardar para a gente, tem de ser discreto", brincou. Nas redes sociais, Mirella intimou JP, exigindo que ele assume o que fez.