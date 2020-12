Trufinni Divulgação

Publicado 20/12/2020 07:53

Experiência Viking



Único local com arremesso de machados no Estado do Rio, o Viking Axes acaba de receber a chancela da Secretaria de Turismo de Nova Friburgo. Além da atração com machados, o restaurante temático agora também está fazendo a locação do espaço externo, que conta com mesas de madeira e fogueira, para grupos de 12 a 16 pessoas realizarem churrascos aproveitando o clima viking no entorno. Funciona assim: o aluguel de cada mesa e churrasqueira vale por 5 horas de evento (das 12h às 17h) e inclui coolers com gelo e utensílios como pratos, talheres e guardanapos. O valor cobrado - R$360,00 para 12 pessoas ou R$480,00 para 16 - pode ser revertido em consumação como entradas, guarnições, acompanhamentos e bebidas. Vale lembrar que a locação é do espaço – o Viking Axes não fornece carnes e carvão para a realização do churrasco e a atração com machados não está inclusa neste pacote. Vale lembrar que o ambiente é seguro para crianças, já que é todo cercado. E mais: como a cidade está operando em bandeira Vermelha, o local está funcionando em horário diferenciado, quinta e sexta, das 14h às 20h; e sábado e domingo, das 12h às 20h. Em caso de chuva, a reserva será cancelada e o valor pago devolvido integralmente. Mais informações pelo telefone (21) 96902-0007 ou no Instagram do restaurante - @vikingaxesbr



Por um Natal mais doce



A Trufinni Doces Artesanais está lançando um catálogo de presentes para este Natal que prometem agradar crianças e adultos. O cardápio inclui chocolates de diferentes sabores, cores, formatos e tamanhos para que o cliente possa personalizar sua encomenda. Com valores que variam entre R$9,50 e R$26, é possível encontrar desde caixinhas com mini trufas de 20g até barras de chocolate recheadas de 300g em formato de árvore de Natal. Os pedidos poderão ser feitos até às 11hrs do dia 23/12. Também serão disponibilizadas algumas opções para pronta-entrega no dia 23 e na manhã do dia 24. As entregas são terceirizadas para bairros das Zonas Norte e Sul – para Barra e proximidades, haverá entrega própria com valor reduzido. Há também a possibilidade de retirada sem custo no próprio atelier, que fica na Av. Embaixador Abelardo Bueno. Mais informações pelo telefone (21) 98853-7505 ou pelo Instagram @trufinni_doces.



Presentes cheios de lições importantes e ludicidade



Durante todo o mês de dezembro, a editora Colli Books apresenta uma campanha de incentivo à leitura que presenteia os leitores com descontos atrativos de 40%. Essa é uma boa oportunidade para quem está em busca de presentes de Natal úteis e com bons preços para os familiares. Na campanha, estarão disponíveis mais de 30 títulos, que farão a alegria da meninada. Há histórias lúdicas, educativas e de entretenimento, que não só entretém, como ensinam. Entre as obras que saem de R$39,90 por R$23,94, estão “Pássaro de Seda”, “Ulisses - No reino das letras douradas”; “E se fosse você?”, “O Sol que queria tomar banho de Lua” e “O menino que descobriu as cores”.



Dupla jornada para crianças e famílias



Amanhã, dia 19, tem dupla jornada de atividades para o público infantil e suas famílias. É dia de Data Comemorativa – Natal, que começa às 10 horas na sala do educativo. Mediante agendamento prévio pela internet, www.eventim.com.br, 12 (doze) visitantes poderão participar da oficina de cartões de Natal, um resgate a tradição ocidental de fazer cartões, explorando a potência poética de imagens e textos para oferecer como presente àqueles que estão longe nesta data tão especial do ano. A classificação indicativa é Livre – indicado para pessoas acima de 3 anos. Para esta atividade é emitido apenas um ingresso por CPF; o representante pode ser acompanhado por até 03 pessoas de sua família. E às 15 horas é a vez do Lugar de criação – Jogos de Arte, com encontros voltados à criação em artes, explorando brincadeiras e jogos de criação que envolvem estratégias das artes visuais, teatro, música, práticas corporais e escrita. Já na segunda-feira, dia 21, às 10 horas, tem Lugar de criação (digital) - "A Vida dos Objetos" no site do educativo. E para encerrar o mês e o ano, no dia 26, sábado, o Lugar de criação – oficina de artes oferece aos visitantes exercícios de experimentação de materiais, sons e movimentos em processos artísticos voltados à criação de imagens. Confira a programação no site ccbbeducativo.com.



Maratona de Natal



A Rio Fashion Day comemora o sucesso da edição que fez em novembro no Aerotown (Barra da Tijuca) com mais uma no mesmo local. Seguindo todos os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS), o evento traz agora a ‘Maratona de Natal da Rio Fashion Day’, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro. Para a edição de Natal, haverá mais de 100 marcas de moda, que vão trazer suas coleções de Verão, além de descontos especiais para a ocasião. Além disso, haverá uma área gastronômica com um cardápio especial preparado pelos chefs, com pratos como hambúrguer artesanal, massas, churrasco, sanduíches, doces gourmet, além da já tradicional cerveja artesanal. Tudo ficará espalhado pelos mais de 1.000 m² do estacionamento do Aerotown. A entrada será gratuita e todas as marcas aceitarão compras nos cartões de crédito e débito. O Aerotown fica na Avenida Ayrton Senna, 2541, na Barra da Tijuca. Realizacao Hi! Innovation.



Último final de semana antes do Natal será encantador para os cariocas



O Natal está chegando e as crianças já estão super animadas para falar com o Papai Noel, saber dos presentes e comemorações. E para tornar este momento ainda mais especial, o Clubinho de Ofertas selecionou diversas atrações natalinas presenciais e também online, garantindo a magia desta comemoração. São shows, peças e personagens natalinos que vão emocionar o público em diversos bairros do Rio de Janeiro. Para os que não abrem mão de assistir ao encanto do Natal de pertinho, tem estreia acontecendo na Tijuca, no Teatro Henriqueta Brieba, no Tijuca Tênis Clube. “Toy Story - O Natal de Woody e Buzz” mostra a realidade pelo ponto de vista deles (os brinquedos). No quarto dos brinquedos existe um líder, o brinquedo favorito de todos: Xerife Woody. Nesta adaptação da famosa história, o pequeno Andy, já crescido e antes de ir para Universidade, doa todos os seus brinquedos à sua vizinha, a pequena Bonnie. Mas o medo de ser substituído por jogos eletrônicos faz o Xerife Woody, seu fiel companheiro Buzz e a cowgirl Jessie quebrarem a cabeça para achar uma maneira de não serem trocados pelos vilões eletrônicos: Ipads, Ipods e outros. E como o Natal está próximo, Woody acaba elegendo o próprio Papai Noel como sendo o grande culpado por tudo. Afinal, ele é quem atenderá aos pedidos de todas as crianças. Como se não bastasse isso, Sid, o destruidor de brinquedos, está de volta. E agora? Serão os heróis substituídos? Sid terá sua vingança contra os brinquedos? E o Papai Noel, conseguirá convencer o Xerife Woody que ele não é o vilão e, sim, o Bom Velhinho e que o Natal pode ser uma festa feliz, também para os brinquedos usados? A peça tem apresentações nos dias 19 e 20, às 11h. Já para quem curte recreação, na Bodytech Babies & Kids, que acontece na unidade do Shopping Leblon, das 14h às 20h, qualquer criança de 4 a 12 anos de idade, aluno ou não, pode participar. Todo nosso espaço se transforma em pura diversão, com 4 salas recreativas com funcionamento simultâneo: uma Arena Radical com circuitos, parkour, cama elástica, parede de escalada; um Ateliê Criativo com duas oficinas acontecendo por dia; uma Sala de Dança, com atividades musicais e just dance; e uma Arena de Brincadeiras com atividades livres e sem materiais compartilhados. Crianças até 4 anos devem estar acompanhadas por um responsável (não é preciso adquirir cupons para adultos). A partir de 5 anos, as crianças podem ficar na recreação sem acompanhantes. E para quem não abre mão de diversão outdoor, a Estação Turma da Mônica, que fica no Shopping Metropolitano Barra, é uma FEC (Family Entertainment Center) da Turma da Mônica, com 1350 m² e mais de 10 atrações inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos e desenvolvidas com base em conceitos temáticos, interativos e educativos. É pra toda a família se divertir. O local conta, ainda, com uma lanchonete para repor as energias e uma loja incrível para você levar a turminha para casa. E tem mais: para quem quiser falar com o Bom Velhinho, o Clubinho também tem uma linha direta para falar com o Papai Noel, fazer uma live ou simplesmente enviar uma vídeo mensagem que vai emocionar crianças e adultos. Para saber mais sobre essas e outras ofertas do próximo final de semana, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro



Natal docinho



O Empório Farinha Pura lançou kits especiais para as crianças. O Gnomo (R$ 39,90) chega com enfeite de gnomo para pendurar, mini cesta de palha com barra de BIS extra, mini diqueti, jujubas sortidas. Já o Mini Cesta Noel (R$ 49,90) tem xadrez com Kinder Ovo, snack Nutella b-ready, tubinho de M&M e tablete BIS chocolate. Na a Mini Cesta Doçura (R$ 89,90) vem em uma lata de caminhão do Papai Noel decorativa, enfeite para pendurar gingerbread, chocolate Kinder Bueno ao leite e Kit Kat branco, joaninhas de chocolate ao leite, tablete de chocolate Feliz Natal, mini disqueti e bala Fini tubinho cítrico. O Milka Car (R$ 89,90) traz um enfeite de trenzinho iluminado para pendurar, pacote de biscoito Milka de chocolate e tablete de chocolate Feliz Natal. E o Soldadinho de Chumbo (R$ 129,90) tem cesta de fibra natural retangular com mini soldadinho de chumbo decorativo, bombom Ferrero Rocher, barra Milka sabor oreo, língua de gato Katz, tablete de chocolate orgânico 50% cacau, tablete de chocolate 70% cacau, tabletes de chocolate preto e branco Kit Kat, tablete de chocolate Feliz Natal. As entregas são feitas na Zona Sul, Tijuca e Barra da Tijuca. A taxa varia de acordo com cada região. O Empório Farinha Pura fica na Rua Voluntários da Pátria, 446, Loja 1, em Botafogo. As encomendas também podem ser feitas pelo e-commerce (www.loja.farinhapura.com.br) ou pelo serviço de delivery (3239-8000|99500-5776).



Pocket Natal



Com a recomendação de comemorar apenas com os familiares de casa, a Sonhos de Açúcar reduziu o tamanho das tortas e dos doces para atender melhor a necessidade dos clientes. A aposta é em um cardápio pocket, que inclui rabanada tradicional (R$ 50,00), rabanada recheada com doce de leite (R$ 60,00); rabanada com Nutella (R$ 65,00); pavê de panetone com mousse de maracujá, que acompanha pote de vidro (R$ 110,00); cheesecake de frutas vermelhas (R$ 99,00); e torta brownie com noz pecã, doce de leite caseiro e merengue maçaricado (R$ 99,00) para trazer um quê de novidade e matar a vontade dos chocólatras. A Sonhos de Açúcar também oferece opções personalizadas para presentes. Para mais detalhes sobre sabores, valores, doces e entregas ou fazer encomendas, entre em contato pelo e-mail projetosonhosdeacucar@gmail.com ou pelas redes sociais @sonhosdeacucarporfabianasantos. Entregas disponíveis para todo o estado do Rio de Janeiro.



Presente de Natal divertido e educativo para as crianças



Quem procura uma opção diferente de presente de Natal para os pequenos acaba de ganhar uma opção que diverte e educa ao mesmo tempo: a áudio série “Pirimbim”, criada pelo compositor e roteirista Fernando Salem (“Cocoricó” e “Castelo Rá-Tim-Bum”), pelo diretor de cinema e artista multimídia Tadeu Jungle e pelo empreendedor social e cineasta Marcos Nisti, em parceria com a Orelo. Dividida em 12 capítulos de 10 minutos cada, a produção conta a história de três crianças que vivem diversas aventuras pelo mundo do conhecimento em uma chácara mágica. A áudio série, que pode ser ouvida com exclusividade no novo aplicativo de podcasts Orelo e também no site do projeto, foi criada com apoio de especialistas da área de pedagogia e inclusão social. Como parte do compromisso da distribuidora Flow com a democratização de acesso, “Pirimbim” também está disponível com ferramentas de acessibilidade - LIBRAS e legendas descritivas em português – no YouTube. ‘’Pirimbim’’ acompanha a viagem da família Valente, que tira férias da cidade para passar uma temporada com os amigos da família Campos em uma pequena chácara. Lá, a caçula Zizi e seu irmão Felipe se juntam a Aninha para se aventurar e acabam descobrindo o mundo de forma encantada e divertida, com a ajuda de um livro mágico. Produzida pela Junglebee, produtora de Tadeu Jungle, a áudio série conta com patrocínio do Instituto Alana. Para ouvir o trailer, acesse https://youtu.be/oYPUlIPhVtc



Tradição e delícias



A época mais gostosa do ano chegou, e variedade é o que não falta no menu de Natal e final de ano do Talho Capixaba e Talho Café. O cliente já tem disponível para compras as tradicionais Rabanadas (R$31 - 5 unidades); Fios de ovos (R$33,75 -250g); o delicioso Bife Wellington (R$325) e, como novidade esse ano, o Patê de vitela envolto em massa folhada (R$150 a unidade). Para quem ama bacalhau, são muitas variedades: Bolinhos (R$52 - 10 unidades); em Natas, servido na travessa (R$180); a Bôla (R$180 a unidade); a Torta, servida em dois tamanhos (pequena - R$144 / grande- R$245); Quiche (R$120 - grande) e as Saladas, oferecidas em duas versões: Bacalhau com grão de bico (R$85 - 500g) e a de Bacalhau com batatas (R$75 - 500g). Na parte dos assados, opções como o Pernil de cordeiro (R$345 - porção para até 4 pessoas), Pernil suíno (R$420 - 5 a 6 pessoas/ R$695 - 10 12 pessoas), Chester (R$250 - 4 pessoas) e o tradicional Peru (R$485 - 6 a 8 pessoas). Destaque também para os Fatiados: Peito de peru (R$95 - 500g) e Tender (R$70 - 500g). As guarnições são variadas, como a Farofa natalina - feita com castanha de caju e passas (R$37 - 500 g); Arroz com amêndoas (R$43 - 500g); Arroz com lentilha (R$45 - 500g) e a Salada de batata (R$35 - 500g). Há também uma linha prática, como as Quiches, nos sabores de alho poró, cebola, queijo e lorraine (R$98) e a integral, feita com queijo de cabra e ratatouille (R$120). O strudel também é uma boa dica para as comidinhas de final de ano e vem nos sabores de Frango com catupiry (R$79) e Camarão com catupiry (R$120). As Empadinhas, de camarão, frango ou queijo (R$29,70 - 12 unidades), e os Salgadinhos, como Coxinha, Bola de queijo, Risole de camarão e o Croquete de carne (R$21 - 10 unidades), são ótimas sugestões para antes da ceia ou para as confraternizações com os amigos e familiares. Uma variedade de Tábuas ganha destaque para as festas de final de ano, como a Tábua de queijos/frios/mista (6 pessoas - R$220/ 10 pessoas - R$345/ 15 pessoas - R$415); Tábua de salmão defumado (R$385); Blini Salmão ou Brie com damasco (30 unidades - R$210/ 50 unidades - R$330/ 90 unidades - R$395); Tábua de mini Sanduíches (aprox. 30 unidades - R$195/ aprox. 45 unidades - R$260/ aprox. 75 unidades - R$385); e a Tábua de mini Pães (20 unidades - R$170/ 30 unidades - R$230/ 60 unidades - R$395). Para acompanhar o Cesto de Pães (R$120), 3 opções de Pastas (R$290) ou o Patê de foie gras com amora (R$230). E para adoçar, um menu variado de tortas e doces está disponível nas lojas. Além da especial Torta Natalina (R$150), o menu oferece Tiramissu (R$135); Bouche crocante ou de maracujá (R$135); Charlotte - mousse de champanhe com frutas silvestres (R$135), Torta de nozes (R$135); Sablé de frutas vermelhas (R$135), Red Velvet (R$135) e o Strudel de maçã (R$90). Mais informações pelos telefones (21) 2512.8760 e (21) 2422.1270 ou no link www.dire.to/talhocapixaba



Brincadeiras com cheirinho bom



A Sunny Brinquedos está com uma sugestão para o Natal que promete deixar a garotada super animada e com as mãos perfumadas: a Massa Areia Aromas. As novas massas areia são as únicas que possuem um cheiro gostoso, que as crianças sentem enquanto se divertem. Basta abrir a embalagem e apertar a massinha para descobrir o perfume. São quatro cores e aromas sortidos que podem ser misturados e combinados: Verde Maçã Doce, Vermelho Cherry Fizz, Castanho Chocolate Quente, Branco Cupcake de Baunilha. A venda por R$ 59,99 cada, podem ser encontradas nas prateleiras das maiores lojas físicas especializadas e marketplaces do Brasil.



Vermelho como Papai Noel



Especialmente para o Natal, a Fábrica de Bolo Vó Alzira lança a Red Velvet - Bolo com massa vermelha que leva cacau e baunilha, com generosa camada de recheio aveludado de cream cheese e baunilha, coberto com cobertura de cream cheese e baunilha (R$63,90 - G / R$43,90 - P). Além da novidade, destaque também para o Bolo de Nozes com brigadeiro e bolinhas de chocolate - Bolo de nozes com recheio de brigadeiro, decorado com bolinhas de chocolate e nozes (R$63,90 - G/R$43,90 - P) e para o Bolo Natalino - Bolo de nozes, cobertura de leite condensado e frutas cristalizadas, uva passas, nozes e cerejas (R$30,00 - G/R$22,00 - P). Sucesso nas festas de final de ano, o Bolotone (panetone em formato de bolo - R$19,90/ tamanho único - 400gr aprox), com massa levemente cítrica, vem em 4 opções de sabores: Brigadeiro - recheado com brigadeiro cremoso e coberto com mais brigadeiro; Doce de Leite - recheado com doce de leite cremoso e coberto com mais doce de leite; Frutas cristalizadas - coberto com cobertura de açúcar de confeiteiro, frutas cristalizadas e uva passas; e Frutas Vermelhas - recheado com leite condensado firme e geleia de frutas vermelhas, coberto com mais leite condensado firme e geleia de frutas vermelhas. É necessário fazer encomenda com 24h de antecedência. Vale lembrar que nem todas as unidades fazem entregas - o cliente precisa ver diretamente com a unidade escolhida pelo telefone da loja. A data limite para a realização das encomendas também varia de loja pra loja. A Loja Leme fica na Rua Gustavo Sampaio, 621/ loja A, no Leme. Mais informações pelo telefone (21) 3259-5959.