Aos 57 anos, Sula Miranda exibe corpão na praia

Rio - Sula Miranda, de 57 anos, aproveitou o forte sol que fez no Rio de Janeiro para curtir uma praia. A cantora se bronzeou na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde de sábado. De biquíni, Sula mostrou que está com o corpão em dia e atraiu olhares. A cantora estava acompanhada por amigas. Recentemente, Sula, que é a eterna Rainha dos Caminhoneiros, falou sobre sua boa forma nas redes sociais. "O foco em ter boa saúde me trouxe resultados estéticos", disse.

