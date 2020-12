Cantor Zé Felipe reprodução - internet

Por iG

Publicado 20/12/2020 14:43 | Atualizado 20/12/2020 14:44

Zé Felipe disse recentemente que contraiu Covid-19 pela segunda vez . No Stories, ele desmentiu essa informação e explicou que o primeiro teste que fez deu um resultado falso positivo. Ele disse que fez mais dois testes, o de sangue e o PCR, e ambos deram negativo para a doença causada pelo novo coronavírus.



fotogaleria

Publicidade

"Resumindo, galera: não sou médico, mas pelo pouco que eu entendo, fera mesmo é o [exame] chato do nariz, o PCR. O de sangue dá muito falso positivo. É isso. É ruim, mas é 'bão'. Fiz a tomografia do pulmão, graças a Deus limpinho. Zero, sem Covid", disse o artista.