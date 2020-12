Diego e Thiago Homci Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 16:08

Os atores e irmãos gêmeos Tiago Homci e Diego Homci estão na lista dos participantes da próxima edição do "Big Brother Brasil", segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Os irmãos chegaram a ser chamados para participar de "A Fazenda", mas perderam a vaga após um deles pegar o novo coronavírus.

Tiago e Diego ficaram conhecidos após interpretarem os personagens João José e José João em "Além do Horizonte", novela das 19h, da Globo.