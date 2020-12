Nicette Bruno Reprodução Internet

O corpo de Nicette Bruno será cremado nesta segunda-feira, às 13h30, no cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio. Segundo informações da Globo News, o velório será aberto apenas para a família da atriz.

Após o velório, as cinzas serão levadas para o jazigo da família, no cemitério da Consolação, em São Paulo, onde o marido de Nicette, Paulo Goulart, está enterrado. Nicette e Paulo foram casados de 1954 até a morte dele, em 2014.