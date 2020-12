Carol Portaluppi exibe suas curvas em dia de sol no Rio

Rio - O verão ainda nem começou oficialmente mas as praias do Rio de Janeiro já estão lotadas. Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, esteve nas areias da Praia da Joatinga, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo. Usando um biquíni preto, a jovem mostrou suas curvas no local e atraiu olhares. Por conta do forte sol, a praia estava lotada e é possível ver que ninguém estava de máscara.

