Felipe Prior reprodução internet

Por O Dia

Felipe Prior recebeu mais uma acusação e assédio nesta fim de semana. Desta fez, o ex-BBB teria passado a mão na bunda de uma jovem durante uma festa, que, de acordo com relatos da vítima, o mandou parar, e ele teria a xingado em seguida. Pessoas que estavam no local afirmam que a mulher também foi agredida por um amigo dele.

O caso repercutiu e Felipe procurou a delegacia para negar a acusação e prestar queixa contra a jovem. Procurado pela coluna de Leo Dias, do jornal "Metrópoles", Prior negou as acusações. "Nunca fiz isso. Jamais passaria a mão em qualquer menina. Tenho até testemunhas que viram tudo", disse ele. O ex-BBB afirmou ainda que estava na delegacia. "Estou registrando queixa, pois ela me chamou de estuprador", afirmou.



Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o arquiteto é acusado de assédio. Em agosto, o Ministério Público de São Paulo denunciou, o ex-BBB por estupro. A decisão acontece dois dias após a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher concluir inquérito e decidir não indiciar o arquiteto por dois estupros e uma tentativa de estupro, supostamente ocorridos em 2014 e 2016.