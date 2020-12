Cantora Rita Lee Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 20:30

Rio - A 18ª edição do festival #ZiriguidumEmCasa vai homenagear Rita Lee. O evento vai ao ar no dia 26 de dezembro, às 20h, cinco dias antes do aniversário da cantora. Por sugestão da própria Rita parte da verba arrecadada vai para o Instituto Luisa Mell.

Amigos de Rita como Caetano Veloso, Sônia Braga, Gilberto Gil e Mel Lisboa mandaram depoimentos e lembraram histórias com ela. Como de costume Claudio Lins abre a noite em clima de festa e recebe nomes como Fernanda Takai, Julia Vargas, Almério, Gigi Trujilo, Carlos Navas, Duda Brack, Anderson Primo, Marília Bessy, Rubinho Vitti, Renata Portella, Julia Mestre, André Mehmari, Patricia Mellodi, Amanda Magalhães, Marcelo Mariano, Patricia Mellodi, Dadi, Sabrina Parlatore, Alvaro Petersen, Dani Coimbra e a Banda Dabreca.



Pioneiro na organização de festivais de lives durante o isolamento social, #ZiriguidumEmCasa foi uma iniciativa de Claudio Lins com o jornalista Beto Feitosa e começou na primeira semana de pandemia, quando os teatros foram fechados. O Festival seguiu com adesão de Ana Paula Romeiro e Maria Braga na produção.

As doações voluntárias podem ser feitas através do QR Code que vai estar no vídeo durante a exibição dos artistas ou pelo link https://pag.ae/7WGEouXG6.