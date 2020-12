Ludmilla e Iza Divulgação / TV Globo

Publicado 22/12/2020 17:23 | Atualizado 22/12/2020 17:24

O especial de Natal do "The Voice Brasil", da Globo, vai ao ar na próxima quinta-feira e já promete muitas emoções! Isso porque diversos artistas estarão presentes, incluindo Ludmilla! A cantora, que chamou a atenção recentemente por desativar suas redes sociais ao receber ataques racistas, deu detalhes para lá de interessantes sobre sua participação.



"Em um ano em que a gente praticamente não pôde se reunir profissionalmente, acho que vai ser um encontro incrível. A expectativa está nível mil, principalmente por ser neste projeto que estou tão ansiosa para começar". Vale lembrar que Ludmilla será técnica da versão 60+ da atração no ano que vem.

Segundo Ludmilla, o Natal em sua casa sempre foi comemorado com uma grande reunião familiar e muita música. Então está muito feliz por passar a noite de Natal pertinho do público. "Estou aonde estou por causa deles, então é o máximo essa troca de energia, ainda mais no final do ano, época que normalmente nos reuníamos. Esse foi um ano que, apesar de todos os pesares, foi produtivo para mim e para a minha carreira. Eu só tenho a agradecer ao público e estar pertinho deles, seja como for. Vai ser uma forma de retribuir toda força que eles me dão".



Ludmilla, inclusive, falou sobre as lições positivas que tirou, tanto pessoalmente como profissionalmente, depois de uma ano cheio de altos e baixos. "Toda e qualquer situação nos ensina, esse ano então, nem se fala. Mas essa pandemia, especificamente, nos mostrou o que sempre esteve na nossa cara: nós não temos controle de nada nessa vida. Planejar é bom sim, tem que fazer, mas precisamos aproveitar mais a nossa vida e a companhia dos nossos".



Por fim, a cantora mandou uma mensagem para os fãs: "Que vocês tenham um fim de ano abençoado, com alegria e muita saúde. Espero que 2021 seja um ano transformador na vida de cada um de nós e que a gente possa voltar a ficar pertinho fisicamente". Além de Ludmilla, o especial natalino irá contar com a presença de Claudia Leitte, Daniel, Mumuzinho e, do juri Carlinhos Brown, Lulu Santos, IZA e Michel Teló.